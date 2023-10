Sciopero a Roma, quali mezzi si fermano per 24 ore e quando

15 ottobre 2023 a

Stop anche per i mezzi di trasporto venerdì 20 ottobre, giornata per cui le organizzazioni sindacali ADL Varese, CUB, SGB, SI Cobas e la Confederazione Sindacale USI - Unione Italiana hanno proclamato lo sciopero generale dei settori pubblici e privati. A rischio il trasporto locale, ma anche quello ferroviario e aereo. Cub Trasporti e Sgb hanno aderito alla protesta, che coinvolge Atac e interessa le fasce 8.30-17 e dalle 20 sino a fine servizio. Potrebbero saltare autobus, metro e tram, anche se le corse saranno garantite da inizio servizio sino alle 8.30 e dalle 17 alle 20.

Per autobus e filobus, il personale di guida dovrà essere in servizio 30 minuti prima dell’inizio delle fasce orarie di garanzia e della conclusione dello sciopero, e le corse iniziate prima dell’inizio della protesta dovranno essere portate a termine. Per il personale di guida dei tram, il periodo di tempo varia tra i 30 e i 50 minuti prima, per la metro invece dipende dalla linea: sulla metro A, il personale di macchina dovrà essere presente in servizio dai 30 ai 90 minuti prima della conclusione dello sciopero e dell’inizio delle fasce di garanzia, sulla metro B da 30 a 120 minuti prima, sulla Metro C da 30 a 45 minuti.

Anche i treni subiranno variazioni, ritardi e cancellazioni. Allo sciopero hanno aderito il personale del gruppo Fs Italiane, Trenord e Italo. La protesta avrà inizio giovedì 19 ottobre alle 21 e terminerà 24 ore dopo, alle 21 di venerdì 20 ottobre. I treni coinvolti sono quelli ad alta velocità, quelli a lunga percorrenza e quelli regionali. Lo sciopero nazionale riguarda anche i voli. La protesta durerà dalle 00.01 alle 00.59 di venerdì 20 ottobre, ma dovrebbero comunque essere garantite le fasce orarie previste.