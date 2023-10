Prezzi benzina, il boom dei prodotti raffinati non ferma il calo dei costi alla pompa

19 ottobre 2023 a

Prosegue il calo dei prezzi dei carburanti, nonostante il deciso rialzo delle quotazioni dei prodotti raffinati, con il Brent che torna sopra i 91 dollari. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha ridotto di due centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e diesel e aumentato di due cent quelli del Gpl. Per Tamoil si registra un ribasso di un centesimo al litro sul gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,908 euro/litro (-5 millesimi, compagnie 1,909, pompe bianche 1,904), diesel self service a 1,893 euro/litro (-4, compagnie 1,896, pompe bianche 1,888). Benzina servito a 2,046 euro/litro (-5, compagnie 2,086, pompe bianche 1,966), diesel servito a 2,031 euro/litro (-4, compagnie 2,072, pompe bianche 1,949). Gpl servito a 0,720 euro/litro (invariato, compagnie 0,728, pompe bianche 0,711), metano servito a 1,434 euro/kg (+5, compagnie 1,442, pompe bianche 1,428), Gnl 1,288 euro/kg (+1, compagnie 1,280 euro/kg, pompe bianche 1,296 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,991 euro/litro (servito 2,249), gasolio self service 1,980 euro/litro (servito 2,243), Gpl 0,853 euro/litro, metano 1,523 euro/kg, Gnl 1,292 euro/kg.