Amazon, rivoluzione consegne: quando partiranno i droni in Italia

In occasione dell'evento Delivering the Futuretenutosi a Seattle, Amazon ha annunciato che le consegne commerciali con i droni varcheranno per la prima volta i confini degli Stati Uniti per raggiungere l’Italia. “Siamo entusiasti di annunciare l'espansione delle attività di consegna Prime Air a livello internazionale, per la prima volta al di fuori degli Stati Uniti come prova del nostro continuo impegno a innovare per i clienti. Da quasi un anno consegniamo pacchi utilizzando i droni in California e nel Texas. Abbiamo creato un servizio di consegna sicuro e affidabile lavorando a stretto contatto con le autorità di regolamentazione e le comunità. Porteremo avanti queste collaborazioni anche in futuro per continuare a soddisfare le esigenze dei nostri clienti e delle comunità in cui operiamo", ha commentato David Carbon, Vice presidente di Prime Air.

L'arrivo di Prime Air in Italia è l'ennesima dimostrazione dell’impegno di Amazon nel continuare a investire nel Paese, dove l’azienda ha creato più di 18.000 posti di lavoro a tempo indeterminato in oltre 60 sedi. Il futuro è già arrivato, anche in Italia. Essere stati scelti da un player mondiale quale Amazon, è un’ulteriore conferma della strategia portata avanti con caparbietà dall'Enac, autorità nazionale dell'aviazione civile, per includere nel settore aereo la spinta innovativa della mobilità aerea avanzata creando un ecosistema nazionale favorevole allo sviluppo in sicurezza di nuovi servizi. Il vicepresidente di Prime Air, David Carbon, ha annunciato che "entro le fine del 2024 lanceremo le consegne con il nuovo drone Mk30 in Italia e nel Regno Unito". L'avvio del programma riguarda pacchi fino a un peso di circa 2,26 Kg, dai beni di prima necessità ai prodotti hi tech. I clienti dovranno avere determinati requisiti fondamentali.