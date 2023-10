Camorra, pioggia di arresti per il clan Di Lauro. Guai pure per Tony Colombo e Tina Rispoli

17 ottobre 2023 a

Giro di vite contro il clan Di Lauro, al momento affidato al fratello del boss Paolo, alias Ciruzzo ’o milionario. Nella notte, i carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale e del Comando Provinciale di Napoli, hanno eseguito un provvedimento di custodia cautelare, emesso dal Gip di Napoli su richiesta dalla Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di 27 indagati, accusati a vario titolo dei reati di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione aggravata, violenza privata aggravata, associazione a delinquere finalizzata alle turbative d’asta aggravata agevolata, associazione a delinquere aggravata dall’aver agevolato un clan mafioso e dal carattere della transnazionalità finalizzata al contrabbando dei tabacchi lavorati esteri. Sequestrati beni per 8 milioni di euro. Le indagini hanno permesso di ricostruire come si fosse riorganizzato il clan dopo l’arresto di Marco Di Lauro nel 2019.

Accanto a traffico di droga, estorsioni e minacce ai familiari di un collaboratore di giustizia, i Di Lauro avevano operato una vera e propria «svolta imprenditoriale», investendo nelle aste giudiziarie immobiliari, minacciando possibili competitor, in alleanza con i Licciardi e Vinella-Grassi. Sotto sigilli sono fine una palestra, una sala scommesse e alcuni supermercati. Tra i destinatari della misura figurano il cantante neomelodico Tony Colombo e la moglie Tina Rispoli. Saranno portati in carcere. Erano loro, secondo l’accusa, ad aver investito denaro del clan Di Lauro.

Tony Colombo e Tina Rispoli sono diventati noti al pubblico nazionale per diverse comparsate in TV, anche nel corso delle indagini condotte dai carabinieri tra il 2017 e il 2021. All’anagrafe Immacolata Rispoli, è la vedova del boss scissionista Gaetano Marino, ucciso il 23 agosto del 2012. Successivamente, la sua notorietà è rimasta legata al cantante neomelodico Tony Colombo, con il quale si è sposata nel 2019. Nato a Palermo, 37 anni, Antonino Colombo è noto al pubblico televisivo per la sua partecipazione come concorrente al programma Rai «Ballando sotto le stelle» nel 2014, negli ultimi anni la sua notorietà era legata soprattutto alle nozze trash con Tina Rispoli. I due avrebbero investito mezzo milione di euro per una fabbrica illegale di sigarette, poi sequestrata, creando il marchio di abbigliamento Corleone e una bevanda energetica denominata 9 mm, evocativi e quasi ammiccanti al mondo della criminalità organizzata.