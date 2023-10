Terrorismo, due arresti all'alba a Milano: paura in tutta Europa

17 ottobre 2023 a

Sale la paura del terrorismo in tutta Europa e le forze dell’ordine cercano di prevenire ogni tipo di rischio di emulazione dopo l’attentato di Bruxelles in cui hanno perso la vita due persone. E l’Italia è in prima linea per evitare giornate buie. Dalle prime ore di questa mattina è infatti andata in scena un’operazione antiterrorismo della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano - Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo - con 2 arresti operati nei confronti di un cittadino egiziano e un naturalizzato italiano di origine egiziane, accusati di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo e istigazione a delinquere con finalità di terrorismo. L’operazione è stata condotta dalla Digos di Milano, dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Perugia, dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e dal Servizio Centrale Polizia Postale e delle Comunicazioni.