Terrorismo, l'attentatore di Bruxelles era sbarcato a Lampedusa

L'attentatore di Bruxelles era sbarcato a Lampedusa, più di dieci anni fa. Emergono nuovi elementi sul passato di Abdesalem Lassoued, il tunisino che ieri ha ucciso due persone a Bruxelles, due tifosi svedesi in Belgio vedere la partita di calcio della loro nazionale contro quella locale, e trucidati a colpi di kalashnikov. L'uomo secondo quanto riporta il Messaggero è arrivato a Lampedusa nel 2011 a bordo di un barchino. Dopo un periodo passato in Italia si sarebbe diretto in Svezia, - le due vittime dell'attacco di lunedì 16 ottobre - sono svedesi - Paese da dove è stato espulso. Tornato in Italia, nel 2016 è stato identificato a Bologna dalla Digos come "radicalizzato", dal momento che aveva espresso la volontà di aderire alla jihad. L'uomo è stato monitorato anche dall'intelligence. In seguito è andato in Belgio.

Le tracce più recenti del 45enne tunisino nel nostro Paese risalgono tuttavia a due anni fa, precisamente a Genova, come emerso ieri. Una foto sul suo profilo Facebook, dove si identificava come ’Slayem Slouma' e che ora è stato oscurato, lo ritrae in Piazza Della Vittoria, nel centro del capoluogo ligure. Nel 2016 poi il presunto attentatore era stato identificato, come detto, dalla polizia a Bologna.

L'attentato di Bruxelles, preceduto due giorni prima da quello di Arras, nel nord della Francia, ha fatto ripiombare l'Europa nell'incubo del terrorismo islamista sulla scia delle tensioni in Medio Oriente dopo l'attacco di Hamas a Israele. Il premier belga ha spiegato che Abdesalem sarebbe un "lupo solitario". In un video dopo il duplice omicidio aveva detto di essere un "soldato dello Stato islamico". Tuttavia "ha agito in modo del tutto individuale" e "non vi sono indicazioni che quest’uomo abbiamo collaborato con qualche o che faccia parte di una rete" di terroristi, ha dichiarato il premier belga, Alexander De Croo, ai microfoni di Vrt. "Dobbiamo vedere se abbiamo fatto la valutazione giusta. Quell’uomo ha cercato attivamente gli svedesi che erano a Bruxelles e ha commesso un atto assolutamente vigliacco e folle", ha spiegato De Croo, rammaricandosi che questo tipo di attacchi vengano regolarmente registrati a Bruxelles e in Europa. "Abbiamo visto negli ultimi anni in tutta Europa che, sfortunatamente, le persone non sono mai immuni da questo tipo di azioni da ’lupo solitario'". Lassoued questa mattina è stato ucciso dalla polizia nei pressi di un caffè dopo una lunga caccia all'uomo. La moglie è sotto interrogatorio.