Meteo, Paolo Sottocorona anticipa il cambio di stagione

In queste ore e soprattutto nei prossimi giorni vivremo una sorta di cambio di stagione. Ne ha parlato il meteorologo Paolo Sottocorona nel suo intervento nel corso del Tg La7 del 14 ottobre. Gradualmente le temperature caleranno un po' ovunque e si diffonderanno piogge e perturbazioni. Non sarà un cambiamento repentino ma ce ne accorgeremo.

"L'Italia resta in una zona climatica in cui le temperature sono sopra le medie degli ultimi 40 anni - spiega Sottocorona - Nella giornata di lunedì l'aria fredda scenderà verso sud e quindi il centro-nord del Paese saranno in media o sotto la media. Isole maggiori e Calabria, però, resteranno ancora sopra la media. Non ci sarà un cataclisma di freddo ma il cambio si sentirà eccome. Domenica 15, invece, maltempo su tutto il nord-est e sull'Emilia Romagna anche con fenomeni intensi. Deboli piogge ci saranno anche sul versante tirrenico ma le perturbazioni saranno più intense sul versante adriatico. Il cambiamento da nord a sud c'è e sarà abbastanza marcato. Lunedì le piogge arriveranno anche al sud. Nelle prossime ore tra nord-est ed Emilia Romagna il calo delle temperature si aggirerà tra i 6 e gli 8 gradi".