Calcio scommesse, Luciano Spalletti non fa sconti: chi ha sbagliato deve pagare

Luciano Spalletti, ct della Nazionale italiana, prende posizione sul calcio scommesse che ha coinvolto l'Italia prima della doppia sfida con Malta e Inghilterra. «È stata una notte difficile. Una notte diversa, c’era molta amarezza con il passare delle ore - ha detto Spalletti - Siamo dispiaciuti, continueremo a stare vicino ai due ragazzi. E poi è giusto cercare di aiutarli a difendersi. Poi se sono state commesse delle cose irregolari è giusto pagare, funziona così». L'ha detto il ct della Nazionale, Luciano Spalletti, intervistato a Coverciano da Sky Sport sul caso scommesse.

La polizia bussa a Coverciano, il caso scommesse si allarga

Poi Spalletti parla anche di chi ha preso la decisione di far tornare gli azzurri ai propri club. «Di chi la decisione di farli andare via? Non è carino dire chi ha deciso, basta dire che è una decisione corretta - prosegue Spalletti a Sky Sport - Ora pensiamo a giocare: perdiamo due campioni ma rimaniamo una squadra fortissima».