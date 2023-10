Meteo, Sottocorona: la verità sul caldo "africano" a ottobre, cosa ci aspetta

11 ottobre 2023 a

Lo scenario meteo non cambia. Qualche piccola precipitazione, pioggia leggera e nulla più, e il caldo che non intende lasciare l'Italia. Il meteorologo di La7 Paolo Sottocorona presenta le previsioni di mercoledì 11 ottobre prima di Omnibus, e spiega che sull'Italia le nuvole sono pochissime. Una perturbazione atlantica interessa il nord Europa, mentre il Mediterraneo appare oggi sgombro da nubi "per effetto evidentemente di un'alta pressione, di un anticiclone", afferma l'esperto. Il quale, ancora una volta, tiene a precisare: "Ho sentito di recente definire questo anticiclone come subtropicale, che mi pare abbastanza giusto, perché questa storia che se fa caldo è l'anticiclone africano e se fa freddo è quello siberiano mi sembra semplificare un po' troppo le cose", è la stoccata ai colleghi.

Tornando alle previsioni, è calma piatta: qualche velatura e pioviggine su Liguria e alta Toscana e basso. Giovedì 12 ottobre non cambia molto, mentre venerdì qualche nuvola si affaccia sul Nord-Est e si prevede qualche debolissima precipitazioni sulle zone Alpine centrali, Liguria e alta Toscana. Le temperature restano stabili sui valori molto alti di questi giorni, spiega Sottocorona, nonostante un lieve calo in Toscana e sul basso Tirreno, ma in genere i valori nelle prossime 48 ore saranno stazionari. Insomma, il caldo piuttosto anomalo resiste.