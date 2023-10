Meteo, le date da segnare. Giuliacci: "Apice del caldo e arrivo della pioggia"

06 ottobre 2023 a

Un nuovo ritorno del caldo intenso per il periodo, poi finalmente una lunga fase fresca e piovosa. Il colonnello Mario Giuliacci in un video pubblicato sul suo canale YouTube presenta il meteo a 15 giorni, ossia le tendenze fino al 20 ottobre. "Gli eventi di rilievo sono due", spiega il volto noto del tempo in tv e sul web, "da una parte c'è il caldo, dall'altra l'arrivo delle piogge del fresco". Le alte temperature hanno subito una abbassamento in questi giorni, ma solo di qualche grado. Giuliacci indica le date da tenere d'occhio: "Al Centro-Nord il caldo raggiungerà l'apice tra l'8 e l'11 ottobre, al Sud e invece" il picco, seppur con caldo meno intenso, si avrà "tra l'11 e il 14 ottobre".

Dopo queste due fasi, le temperature cominceranno a scendere costantemente prima al Nord, poi al Sud. E "tra il 15 e il 20 ottobre finalmente arriverà una lunga fase fresca e piovosa", sono le previsioni di Giuliacci secondo cui ci sarà "ancora un po' da soffrire", ma poi l'autunno arriverà sul serio.