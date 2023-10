Fuori dal coro, beccato l'abusivo totale con vista sul Colosseo

05 ottobre 2023 a

A Fuori dal coro, il programma di politica e di attualità condotto da Mario Giordano, molto spazio è stato destinato a chi abusivamente occupa case in Italia. Tra i tanti casi, la trasmissione ha puntato i fari su un uomo che si è appropriato di una dimora al centro di Roma con vista sul Colosseo.

L'abusivo totale con la casa vista Colosseo



Il servizio inizia con delle riprese di scorci stupendi di Roma, una delle più belle città del mondo, Poi, l'inviata Natasha Farinelli chiede: "Questa è la casa dell'ex custode?". Qualcuno le risponde: "Sì, è questa". L'inviata domanda ancora: "È vuota?". E la stessa persona di prima dice: "No, ci abitano". Natasha Farinelli si rivolge quindi al pubblico di Rete 4: "Vi piacerebbe vivere all'interno di una casetta dentro a una delle ville più storiche e più belle di Roma?".

Quindi si cambia inquadratura e spunta la figura di un uomo che esce proprio da quell'abitazione. "Ci sono i pro e i contro eh signora", dice all'inviata. "Quali sono i contro?", chiede Farinelli. "I cittadini che vengono a visitare la villa non sono tutti educati", dice lui, facendo anche credere di stare dalla parte del giusto. "Oppure con vista sul Colosseo", continua la giornalista. "Quanto può pagare per vivere qui dentro?", domanda Farinelli all'uomo che le va incontro al cancello. "Se tu me lo chiedi io ti do un euro". Poi la chiosa della giornalista: "Non ve la potete permettere? Non vi preoccupate, fate come loro".