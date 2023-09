Morte Armando Sommajuolo, così lo saluta Enrico Mentana

28 settembre 2023 a

Si è spento all’età di 70 anni il giornalista Armando Sommajuolo, volto noto di Tmc e di La7. L’annuncio l'ha dato il direttore del Tg La7, Enrico Mentana, con un post su Instagram: «Se n'è andato Armando Sommajuolo, colonna di questo telegiornale dai tempi in cui si chiamava Tmc News e fino al 2015. Per molti di voi un volto amico, per noi un amato compagno di lavoro, un professionista solido, positivo, professionale, e soprattutto un uomo perbene. Un abbraccio ai suoi cari», scrive Enrico Mentana.

Intanto spunta anche il video di quando nel 2015 Mentana aveva salutato Sommajuolo quando si era congedato dalla conduzione del Tg La7 dopo 30 anni di impegno professionale tra Telemontecarlo e La7. Mentana lo saluta con grande affetto e stima: "Volevo poterti salutare anch'io in diretta - dice Mentana - D'altronde si dice sempre che noi non ci alziamo mai e non lasciamo mai le poltrone e tu sei un valido esempio di uno che dice: ho fatto la mia parte, adesso arrivi qualcuno più giovane. E ci tenevo a salutarti".