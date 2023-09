Chi l'ha visto, le parole dell'amichetta di Kata: "L'ha presa il lupo..."

21 settembre 2023 a

Un nuovo tassello si aggiunge alla ricostruzione della vicenda di cronaca che, a partire da giugno, ha catalizzato l'attenzione dell'opinione pubblica. Non si hanno ancora notizie di Kataleya Chicclo Alvarez, la bambina scomparsa dall’ex hotel Astor occupato. Ora, però, emerge un dettaglio importante. La madre della piccola, al rientro dal lavoro, l'ha cercata invano. Inizialmente era stato ipotizzato un litigio tra Kata e un'amichetta. Le parole della seconda bambina, però, non sarebbero state interpretate nel migliore dei modi. E così nel corso dell'ultima puntata di Chi l'ha visto, il programma condotto da Federica Sciarelli, ha parlato la mamma di questa amichetta.

La testimone ha provato a riportare quanto la figlia le ha raccontato nel momento in cui le ha chiesto di Kata e di cosa fosse successo in quei minuti che hanno preceduto l'ipotetico rapimento. "Un po’ ha parlato. Questo ho capito quando lei è venuta in camera mia, quando ha pianto e ha detto: ‘Mamma mamma Kataleya Kataleya si è presa il braccio", ha detto. Poi ha continuato: "Ma io ho pensato che avevano litigato. Tra bambini litigano, si levano i giochi, io ho pensato questa cosa".

Quindi la testimone, incitata ad approfondire la questione, ha aggiunto: "Ma poi non lo sapevo che era successa questa cosa. Io ho pensato che sicuramente le ha fatto qualcosa, non lo so, perché sono piccini, litigano. Mi ha detto una cosa così più o meno: ‘Mamma, il lupo ha preso Kataleya’”. In effetti, quando la supposizione di uno scontro tra le bambine sembrava credibile, anche la mamma di Kata si era detta perplessa su quell'interpretazione: "Mi sembrava strano. Mia figlia non picchia".