Università, nella top 100 europea solo 4 atenei italiani. Qual è il migliore

Solo quattro università italiane nella top 100 delle migliori d'Europa. Grandi risultati, invece, per il Regno Unito, che conquista ben sette posizioni soltanto tra le prime dieci. È questo quanto emerge dall'ultima classifica QS. La lista, 688 posizioni in totale, in realtà considera tutti e 42 i Paesi membri del Consiglio d’Europa. L'Italia si posiziona al quarto posto in Europa tra i Paesi con il più alto numero di università (51), seguita dalla Francia (50 atenei). L’analisi sottolinea come il nostro Paese sia tra gli Stati migliori per la ricerca, con 25 atenei in classifica per produttività scientifica, oltre che per la promozione della sostenibilità e per l’offerta di scambi culturali all'estero per i suoi studenti.

Ovviamente la curiosità porta a chiedersi quale sia, dunque, il miglior ateneo della penisola italiana. Secondo QS, è il Politecnico di Milano l’unico ateneo nostrano da inserire nella top 50, al 47esimo posto. Scendendo fino alla posizione numero 100 si incontrano però anche la Sapienza di Roma, al 65esimo posto, l'Università di Bologna al 78esimo e l'Università di Padova all'89esimo.