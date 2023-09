L'Aria che tira, David Parenzo e la battuta a Lucia Azzolina: cosa le dice

19 settembre 2023 a

Divertente siparietto tra David Parenzo e Lucia Azzolina nel corso della puntata de "L'Aria che tira" in onda il 19 settembre su La7. L'ex ministro dell'Istruzione è tornato come ospite in tv dopo un periodo di assenza. Il motivo? Azzolina è appena diventata mamma ed è proprio questo che mette in evidenza il conduttore David Parenzo appena inizia il collegamento con Azzolina. "Abbiamo qui l'ex ministro dell'Istruzione - ha detto Parenzo accogliendola - ora preside in maternità".

Poi, sollecitata dalle domande del conduttore, Lucia Azzolina ha aggiunto raggiante: "E' un maschietto. E' il mio principe blu, come lo chiamo io. Adesso ha mangiato e sta dormendo. E giovedì prossimo compirà 3 mesi". David Parenzo non si è trattenuto e ha voluto fare una battuta ad Azzolina in riferimento al piccolo: "Quindi non la faremo arrabbiare - ha detto all'ex ministro - così non dovrà urlare e svegliare il pupo nel suo preziosissimo sonno".