Europa, solo un'università italiana tra le prime 50

Solo un'università italiana tra le prime 50 d'Europa. E' quanto emerge dalla classifica "Qs Rankiings Europe 2024" che traccia un bilancio e stila una classifica dei migliori atenei del nostro continente. Per il nostro Paese la situazione è una medaglia a due facce. Da una parte, infatti, soltanto il Politecnico di Milano è in grado di piazzarsi tra le prima 50. L'università lombarda, infatti, è al 47esimo posto generale. Poi seguono La Sapienza (65esima), Bologna (78esima) e Padova (89esima). Tutte le altre, purtroppo, si posizionano oltre il 100esimo posto. Per curiosità la medaglia d'oro va all'università di Oxford.

C'è, però, un indicatore che premia il sistema universitario italiano ed è quello della produttività scientifica. L'Italia, infatti, ha ben 25 atenei nella top 100 col Politecnico di Bari che si piazza addirittura al 13esimo posto e quello di Torino al 17esimo. Nessun altro Paese in Europa riesce ad avere questa performance. A dimostrazione del fatto che i ricercatori italiani sono i più bravi a fare tanto con poco. Ma chissà cosa succederebbe se il livello generale si potesse finalmente alzare.