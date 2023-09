Marcello Foa torna sul Covid, bufera per il medico no vax: "Opinioni personali"

20 settembre 2023 a

C'era attesa per la puntata di mercoledì 20 settembre di Giù la maschera, il programma di Radio 1 Rai di Marcello Foa finito al centro delle polemiche, ieri, per l'intervento di un medico no vax, Massimo Citro della Riva. La Rai ha preso le distanze dalle affermazioni del medico, come Francesco Pionati, direttore del Giornale Radio Rai. Oggi Foa è tornato sull'argomento spiegando che il programma è nato "per contribuire a una comprensione delle dinamiche della nostra società dei suoi problemi dei suoi turbamenti si propone di dare voce a tutte le sensibilità con equilibrio e rispetto". Foa rivendica che nella trasmissione di ieri sono stati ospitate voci tutt'altro che eterodosse: Giù la maschera ha ospitato le parole del ministro della Salute Orazio Schillaci, il dottor Francesco Zambon, il professor Massimo Galli "che con estrema chiarezza ha espresso la sua opinione sull'attuale situazione dei contagi e argomentando energicamente a sostegno dei vaccini". "Poi in chiusura abbiamo interpellato Citro della Riva "per capire le ragioni di chi, a distanza di anni, resta su posizioni critiche riguardo alla gestione del covid e sui vaccini come conviene a un giornalismo autenticamente plurale".

Foa smonta il coro sinistro su "Radio Salvini"

"Ieri pomeriggio il dottor Citro ci ha espresso il suo rammarico per quanto accaduto e assumendosene la responsabilità. Precisando che si trattava di opinioni personali e non di una valutazione scientifica", ha spiegato Foa, "prendiamo atto di questa dichiarazione dando a questa precisazione la stessa evidenza con cui la frase è stata pronunciata nella trasmissione di ieri, come deve fare un giornalismo che vuole essere intellettualmente onesto. E come conviene a questo tipo di giornalismo ho deciso, alla luce dell’interesse che questo tema suscita, di tornare anche oggi sul Covid".