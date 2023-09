Terremoto Marradi, trema tutto vicino Firenze: magnitudo 4.9. Gente in strada nella notte

18 settembre 2023 a

a

a

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.9 si è verificata alle 5.10 nel fiorentino: il sisma è stato registrata dall’Ingv con epicentro 3 km da Marradi (Firenze) ad una profondità di 8,4 km. Dopo l’evento molte persone sono scese in strada per lo spavento. «Molte richieste da parte di cittadini spaventati, in corso alcune verifiche per delle crepe in abitazioni private, nessuna segnalazione di danni o persone coinvolte», il primo bollettino dei vigili del fuoco della provincia di Forlì-Cesena. «C’è molta preoccupazione, tanta gente in strada, ma non si segnalano danni particolari. I vigili del fuoco stanno uscendo per le verifiche ma al momento non si segnalano criticità», l’aggiornamento a Rainews24 del sindaco di Marradi, Tommaso Triberti.

In generale c’è stata una sola richiesta di intervento effettuata dal distaccamento di Marradi dei pompieri per una verifica svolta presso una struttura RSA con esito negativo. «A seguito delle scosse di terremoto registrate nelle ultime ore, si comunica che, oggi, lunedì 18 settembre, le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse in via precauzionale. Al momento non si registrano danni significativi», è l’annuncio che fa sulla sua pagina Facebook il Comune di Marradi, dove si sono registrate diverse altre scosse dopo quella di magnitudo 4.9. Nonostante l’elevata potenza del sisma, a Sky Tg24 Fabrizio Curcio, capo del Dipartimento della Protezione Civile, ha tranquillizzato tutti: «Non ci risultano danni importanti né feriti, anche se c’è stata molta paura con la gente in strada. Continueremo le verifiche durante la mattinata».