Gian Marco Centinaio riceve minacce di morte: sono preoccupato

MInacce di morte al vicepresidente del Senato. Gian Marco Centinaio l'ha rivelato durante un collegamento col Giornale Radio Fm al quale non nasconde la sua preoccupazione. «Ancora una minaccia di morte, la quarta lettera che ricevo in un anno. La situazione è preoccupante: ho già subito un’aggressione verbale nella mia città da parte di un sostenitore no vax, un’aggressione fisica a gennaio e per quattro volte le gomme della macchina sgonfiate. Almeno sapessi il motivo». Lo ha dichiarato Gian Marco Centinaio, vicepresidente del Senato, intervenuto al microfono di Manuela Donghi durante il programma «Next Economy» su Giornale Radio FM, commentando una lettera anonima ricevuta con la scritta «devi morire».

«Sono molto preoccupato per la situazione in Italia, con tutti gli episodi degli ultimi mesi e che hanno coinvolto quasi sempre i giovani - ha aggiunto Centinaio - La futura generazione rischia di finire allo sbando per colpa della società ma in parte anche delle istituzioni. O si interviene o ci ritroveremo nel far west: la politica dia l’esempio e abbassi i toni».