Volo New York-Roma, l'aereo perde quota e precipita per 8mila metri

Un aereo della compagnia United Airlines diretto a Fiumicino ha fatto ritorno all'aeroporto di Newark (New York) per un problema di pressurizzazione, dopo esser sceso di quota di oltre 8mila metri in dieci minuti. Il volo 510 era partito mercoledì alle 20:37 con 270 passeggeri e 14 persone di equipaggio. Dopo aver effettuato due giri al di sopra della Nuova Scozia, in Canada, a un'altitudine stabile, il Boeing 777 è rientrato a Newark poco dopo mezzanotte "a causa di un problema di pressurizzazione", ha indicato un portavoce della Federal Aviation Administration. "Il volo è atterrato in sicurezza e non c’è mai stata alcuna perdita di pressione nella cabina" ha detto un portavoce della United Airlines al New York Post. I passeggeri sono poi ripartiti per Fiumicino con un altro aereo.