Caro voli, Urso “Siamo su strada giusta per mercato concorrenziale”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Enac, l’Autorità dei trasporti e l’Antitrust hanno giudicato positivamente l’iniziativa del governo: è una rarità e credo che questo debba confortare tutti che siamo sulla strada giusta per realizzare nel nostro Paese un mercato libero e concorrenziale in cui tutti possono agire al meglio nel tutelare i consumatori”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine della conferenza stampa di presentazione di Futura Expo.

“E’ iniziato un confronto molto importante, significativo e costruttivo con tutti gli attori del sistema aereo del nostro Paese, insieme al Mit, che servirà anche eventualmente a migliorare il decreto legge nel corso dell’esame in Parlamento, sia per quanto riguarda il diritto dei consumatori, soprattutto in Sicilia o durante gli eventi catastrofali, sia per quanto riguarda la possibilità di conferire alle authority competenti maggiori e più significativi poteri per garantire ai consumatori e ai vettori la massima trasparenza sulla formazione dei prezzi, per garantire un mercato più equo”, ha spiegato Urso.

