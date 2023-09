Lampedusa, migrante molesta la volontaria: tutto in diretta, il video

14 settembre 2023 a

a

a

Un gesto assurdo per la naturalezza con la quale è stato compiuto, in una situazione dove la vittima stava lì per aiutare. A documentare una scena agghiacciante avvenuta a Lampedusa, che in queste ore scoppia di migranti per i tanti sbarchi degli ultimi giorni, sono le telecamere di Local Team. In un video, rilanciato da Libero, si vede un migrante che passa vicino a una volontaria impegnata a dare supporto, acqua e viveri agli africani appena sbarcati. Le passa dietro e la palpa sul fondoschiena. Lei si gira per guardare in faccia chi l'aveva molestata, poi non le resta che continuare a lavorare. Incredible.

Probabilmente l'uomo pensava, nella calca che si era formata, di passare inosservato. Ma la scena suo malgrado è avvenuta davanti le telecamere dei cronisti che hanno mandato tutto in diretta. Cosa hanno detto femministe, sinistra e paladini dell'accoglienza senza se e senza ma? Non pervenuti.