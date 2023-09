Estate 2023, è stato un caldo record. Nasa: "La peggiore di sempre"

14 settembre 2023 a

a

a

Secondo gli esperti della Nasa non ci sono dubbi: quello registrato nell'estate 2023 è stato un caldo record, tanto da sancire che quella ancora in corso è la stagione più calda di sempre. O meglio, da quando nel 1880 sono iniziate le registrazioni globali del clima. A rivelarlo sono stati gli scienziati del Goddard Institute of Space Studies (GISS) della Nasa di New York, che evidenziano le temperature registrate a giugno, luglio e agosto. I tre mesi messi insieme sono stati 0,41 gradi Fahrenheit (0,23 gradi Celsius) più caldi di qualsiasi altra estate registrata dalla Nasa e 2,1 gradi F (1,2 °C) più caldi della media estiva tra il 1951 e il 1980.

"Le temperature record dell’estate 2023 - ha affermato l’amministratore della Nasa Bill Nelson - non sono solo una serie di numeri: comportano conseguenze disastrose nel mondo reale. Dalle temperature soffocanti in Arizona e in tutto il paese, agli incendi in tutto il Canada e alle inondazioni estreme in Europa e Asia, le condizioni meteorologiche estreme stanno minacciando vite e mezzi di sussistenza in tutto il mondo".