Meteo, ribaltone alle porte: "Acquazzoni e grandine". Le previsioni

12 settembre 2023

La nuova settimana è iniziata all'insegna del grande caldo. Sebbene sia stata ripetutamente anticipata la fine dell'estate, il persistere delle alte temperature fa credere che l'autunno non sia ancora in arrivo. Come suggeriscono gli esperti del sito 3bmeteo, presto avremo di nuovo a che fare con un'Italia spaccata. Se al Centro e soprattutto al Sud l'anticiclone africano avrà ancora la meglio, al Nord è previsto un cambio di rotta, con tanto di perturbazioni e forte instabilità.

"La nuova settimana si è aperta con tempo stabile e temperature ben oltre le medie del periodo su tutta Italia, destinate localmente a salire ancora di qualche grado fino alle prossime 24 ore", spiega il team di 3bmeteo.com . "Fino a mercoledì infatti il caldo continuerà a intensificarsi soprattutto al Sud, dove sono attesi picchi anche di oltre 36°C in Puglia sul Tavoliere. Contemporaneamente al Nord qualcosa comincerà a cambiare, l'anticiclone subirà un certo deterioramento e, pur in assenza di vere e proprie perturbazioni, consentirà il passaggio di alcuni impulsi di instabilità", si legge sul sito.

Anche nei giorni successivi i fenomeni saranno "estremamente disomogenei nello spazio e nel tempo, con diverse aree che potranno rimanere a secco mentre altre limitrofe essere interessate da acquazzoni o temporali". I primi fenomeni interesseranno l'arco alpino, con "qualche rovescio soprattutto dal pomeriggio sul settore centro-occidentale". "Sul resto d'Italia nessuna variazione, con tempo stabile e soleggiato salvo qualche addensamento in Liguria e sull'alta Toscana", scrivono gli esperti. Previsti per la giornata di mercoledì temporali anche in Val Padana. "Sono attesi in questa circostanza fenomeni a tratti anche intensi e localmente accompagnati da grandine", avvisano gli esperti.