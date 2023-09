Meteo, Giuliacci e la temporanea “configurazione pericolosa”: ecco il break termico

12 settembre 2023 a

Il prossimo non sarà un fine settimana come gli altri che abbiamo vissuto in questo settembre. L’aggiornamento meteo su sabato e domenica (16 e 17 settembre) è fornito dal colonnello Mario Giuliacci, che fa un’analisi di ciò che succederà sull’Italia: “Dal Nord Atlantico giungerà una vasta area depressionaria che darà l’inizio ad una fase caratterizzata da forte maltempo. L’arrivo di correnti instabili e fresche sul bacino mediterraneo occidentale causerà la formazione una depressione che, grazie alla presenza di correnti umide meridionali, porterà ad una configurazione potenzialmente pericolosa. Conseguenze possibili sono precipitazioni intense e diminuzione dei valori termici”.

In particolare il basso Piemonte, la Liguria e la Toscana vedranno precipitazione consistenti, fino a 100mm di pioggia in qualche ora. Il maltempo, con i suoi temporali, toccherà tutto il Nord Italia e le aree interne del Centro. Non sarà lambito dalle correnti fresche il Sud della Penisola, che grazie ad intensi venti di Scirocco resterà soleggiato e potrà godere di temperature leggermente sopra alla media. Ma il meteorologo evidenzia un particolare su questo break dell’estate: “Questo anticipo di autunno - si legge sul sito meteogiuliacci.it - durerà solo poche ore perché domenica 17 settembre la perturbazione si allontanerà dal nostro Paese e grazie al ritorno dell’alta pressione, il sole tornerà a splendere su buona parte dell’Italia. Si potranno avere temperature con punte superiori ai 30°C in particolare su Sicilia e Sardegna, e al Sud”.