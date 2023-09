Meteo, “fenomeni intensi ed estesi”. Sottocorona prevede la fine dell'estate

12 settembre 2023 a

a

a

Cambia il tempo in Italia dopo un gran caldo che ha colto tutti di sorpresa a settembre. Il nuovo bollettino meteo per la giornata del 12 settembre è fornito come di consueto da Paolo Sottocorona, esperto di La7, che vede i primi segni di uno stravolgimento: “A ovest ci sono le nuvole che si stanno avvicinando e porteranno un cambiamento del tempo. La vasta zona senza nuvole dovuta all’alta pressione sta cambiando e sta perdendo forza questa alta pressione”.

"Venti atlantici" in arrivo. Giuliacci vede nero: finisce l'estate

Il meteorologo fornisce poi le previsioni giorno per giorno: “Oggi al sud e al centro sostanzialmente non arrivano neanche le nuvole, rimane sereno e poco nuvoloso, ma al nord ci sono già precipitazione localmente forti per via di questa perturbazione che passa al di là delle Alpi, entra al di qua e dà questi effetti. C’è un contrasto tra aria meno calda e quella calda, il contrasto di masse d’aria dà questi effetti così forti. Per domani 13 settembre le precipitazioni si estendono su tutta la fascia alpina e pre-alpina, fino alla Pianura in qualche caso, fenomeni molto intensi e anche estesi, non isolati. Al sud forse solo qualche nuvola. Giovedì 14 settembre i fenomeni intensi raggiungono anche il centro, dove se ci sono piogge sono deboli in prevalenza, meno frequenti ma sempre piuttosto intensi i fenomeni al nord, con instabilità ben presente e piuttosto forte”.

Arriva l'autunno vero, la data della svolta: "Crollo delle temperature"

Sottocorona si focalizza infine sulle temperature massime e sul loro andamento: “Le massime non danno grandi segni di cambiamenti al sud, al nord sulle zone interessate da qualche nuvola c’è un piccolo calo per oggi, non si parla ancora di freddo. Domani rispetto ad oggi si sente il cambiamento per via di nuvole e piogge, sul nord e su parte del centro. Sul resto del centro e sul sud scenderanno più avanti, addirittura al sud c’è qualche aumento”.