La "formica guerriera" è in Italia: può provocare shock anafilattico. Come riconoscerla

La chiamano "formica di fuoco" e con il suo morso causa ferite dolorose e può portare a casi di shock anafilattico. È la nuova specie aliena avvistata in Italia dopo il caso del granchio blu. La Solenopsis invicta, una formica rossa con una puntura dolorosa, è considerata una delle specie più invasive del mondo e la sua presenza è stata verificata in Sicilia. È «il primo avvistamento ufficiale dell’insetto in Europa» quello descritto sulla rivista ’Current Biology’. «Le formiche potrebbero presto diffondersi in tutto il continente causando gravi problemi ambientali, sanitari ed economici in Italia e non solo», avvertono i ricercatori. «S. invicta è una delle specie invasive peggiori. Può propagarsi i in modo allarmante rapidamente», afferma l’autore principale dello studio Mattia Menchetti, dell’Istituto di biologia evoluzionistica in Spagna. «Trovare questa specie in Italia è stata una grande sorpresa - sottolinea - ma sapevamo che questo giorno sarebbe arrivato».

Comunemente conosciuto come formica rossa importata, questo insetto è stato chiamato S. invicta per la sua caratteristica più temuta, le punture, che sono dolorose e occasionalmente possono provocare shock anafilattico. Originaria del Sud America, la "formica di fuoco" si è diffusa velocemente anche in aree lontane, trasportata dal vento. Ma l’uomo ha contribuito a farla viaggiare, sia con il commercio marittimo sia trasferendo prodotti vegetali, permettendole di stabilirsi in Australia, Cina, Caraibi, Messico e in tutti gli Stati Uniti in meno di un secolo. L

Dopo aver visto le foto, scattate in Sicilia, di quella che sembrava una S. invicta, i ricercatori si sono recati sul posto per confermarne l’identità e raccogliere campioni. In un’area di 4,7 ettari nei pressi di un fiume hanno trovato 88 nidi, alcuni dei quali ospitavano molte migliaia di formiche operaie. Parlando con i residenti, gli scienziati hanno appreso che nella regione siciliana le persone venivano punte spesso da diversi anni. «La gente del posto sperimenta questi episodi dolorosi almeno dal 2019, quindi probabilmente le formiche erano lì da un po'», osserva Menchetti.

Come riconoscere la formica di fuoco, chiamata anche formica guerriera? Le operaie di Solenopsis invicta sono di colore bruno rossastro con una lunghezza che va dai 2 ai 4 millimetri e hanno un pungiglione velenoso. Le regine sono più grandi, dai 6 agli 8 millimetri.