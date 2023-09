Orsi, nuova battaglia tra Fugatti e il Tar di Trento: deciso il destino di “F36”

11 settembre 2023 a

Il Tar di Trento ha sospeso nelle scorse ore l’ordine di abbattimento dell’orsa F36 previsto da un decreto del governatore trentino Maurizio Fugatti accogliendo l’istanza cautelare proposta dalla Lega antivivisezionista (Leal). L’orsa F36, insieme ai suoi cuccioli, si era resa responsabile del falso attacco a due escursionisti nei boschi della Val Giudicarie a fine luglio. Le legali della Leal, Giada Bernardi e Rosaria Loprete, hanno commentaot così la decisione del Tar: «Siamo soddisfatte per la sospensione dell’ordine di abbattimento dell’orsa ma non condividiamo la mancata sospensione dell’ordine di cattura, non essendo F36 un’orsa pericolosa». Secondo Bernard e Loprete, «il falso attacco che determina l’emissione del decreto, non era dettato dalla volontà dell’orsa di ledere ma alla difesa di sé stessa e del suo cucciolo da chi era entrato nel suo habitat». L’udienza è fissata per il prossimo 12 ottobre: in Trentino non si riesce a trovare una linea comune sulla convivenza con i plantigradi.