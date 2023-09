Autopsia sull'orsa Amarena, dalle analisi emergono nuovi dettagli sulla morte

07 settembre 2023 a

Orsa Amarena, dall'autopsia sull'animale emergono nuovi dettagli sulle dinamiche della morte. In base alle rilevazioni effettuate nell'Istituto Zooprofilattico di Teramo, sono emersi sul corpo segni inequivocabili che descriverebbero una dinamica diversa rispetto a quella emersa in un primo momento. Dal corpo, infatti, sono stati estratti dei pallini da caccia che hanno colpito l'animale ben prima dell'ultimo sparo con proiettile calibro 12 che l'ha poi colpito. Si tratterebbe di colpi di avvertimento, in sostanza di allontanamento.

Le conseguenze delle rilevazioni dell'autopsia saranno determinanti nell'individuazione delle reali responsabilità dell'accaduto. Ora è tutto nelle mani del perito balistico Paride Minervini, la cui relazione sarà decisiva per determinare la tempistica della scelta dell'arma e del proiettile, la distanza, la traiettoria e la chiusura del cancello di casa per bloccare l'orsa. Quello che sembra certo è la morte lenta a cui è andata incontro Amarena che ha cercato fino all'ultimo di rialzarsi da terra ma senza riuscirci. Una lenta agonia.