Meteo-ribaltone in arrivo, Sottocorona: "Guardate cosa arriva dall'Atlantico"

11 settembre 2023 a

a

a

Cosa ci aspetta in questa settimana dal punto di vista del meteo dopo su week end caratterizzato da sole, caldo e un clima ancora estivo? A fare il punto sulle previsioni è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, intervenuto lunedì 11 settembre a Omnibus. Ebbene, per la giornata di oggi in Italia "mancano le nuvole" dal momento che c'è una "vasta zona di alta pressione", spiega l'esperto. Le nubi che interessavano il versante onico nei giorni scorsi sono lontane. "Ma stavolta dobbiamo guardare a ovest, all'Atlantico", dove ci sono movimenti da tenere d'occhio.

C'è la data della svolta autunnale. Giuliacci: quando arrivano le piogge

Un primo cambio di rotta ci sarà martedì 12 settembre con un "aumento della nuvolosità su ampie zone del Nord", spiega Sottocorona secondo cui sulle Alpi avremo piogge e precipitazioni "anche piuttosto forti su Val d'Aosta, Piemonte e Trentino-Alto Adige". Al di là del confine. poi ,"c'è una vera perturbazione". Mercoledì 13 settembre parte di questa bassa pressione arriverà sull'Italia nord-occidentale con fenomeni anche intensi. "Tutto questo porterà a un calo delle temperature", spiega il meteorologo che tuttavia fa sapere che al Centro e al Sud si vedrà solo qualche nuvola.