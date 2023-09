Meteo, la data della svolta autunnale. Giuliacci: quando arrivano le piogge

10 settembre 2023 a

a

a

Il team del colonnello Mario Giuliacci ha annunciato la fine del contesto anticiclonico. Dopo il grande ritorno del caldo e dei picchi di temperature, sembra proprio che l'estate sia agli sgoccioli. È previsto un netto cambiamento del tempo. Gli esperti hanno spiegato cosa ci aspetta nei prossimi giorni. "Dopo una lunghissima fase di alta pressione e caldo prolungato, c'è una data per piogge e maltempo", si legge sul sito meteogiuliacci.it .

Giuliacci e l'estate infinita: caldo estremo anche a metà settembre

Una domanda sorge spontanea: è prevista una veloce fase di temporali e piogge o dobbiamo fare i conti con una vera e propria svolta autunnale? "Oramai da una decina di giorni l'alta pressione africana interessa il Paese. Fin qui nulla di anomalo, sennonché ha portato temperature davvero alte, in particolare in quota, unite a totale mancanza di pioggia. Dopo un'estate molto piovosa non è preoccupante, ma ora dovrebbero arrivare le piogge autunnali", spiega la squadra di Giuliacci.

Piena estate e temperature largamente sopra media. Ma ecco la saccatura

Gli esperti individuano una prima data: "Il Nord Italia è coinvolto mercoledì 13 da un veloce fronte, con temporali e rovesci passeggeri, in un contesto comunque mite. Poco o nulla altrove, la cupola africana ha comunque il sopravvento". Si tratterà, inizialmente, di un piccolo episodio temporalesco, "soprattutto per le zone nord-occidentali". Poi i meteorologi spiegano meglio: "Le regioni centrali e quelle meridionali sarebbero comunque coinvolte da aria molto calda e quindi l'alta pressione potrebbe riuscire a vincere la forza della perturbazione atlantica. Il discorso è diverso per il Settentrione, dove per 24 ore ci aspettiamo piogge e temporali, localmente di moderata intensità". Una veloce perturbazione avrà la meglio. E a lungo periodo? Stando alle tendenze meteo, l'arrivo delle piogge è fissato per "il 17-18 Settembre".