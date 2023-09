Cagliari, tragico incidente: l'auto si ribalta, 4 giovani morti e 2 feriti

10 settembre 2023 a

Stavano rientrando da Cagliari, forse dopo aver trascorso la notte in qualche locale, nell’hinterland del capoluogo, i 6 giovani (quattro dei quali morti) rimasti coinvolti nel tragico incidente avvenuto all’alba nel capoluogo sardo. La Ford Fiesta sulla quale viaggiavano, secondo l’Agi quasi certamente spinta a forte velocità, stava andando infatti in direzione di Quartu e una delle vittime sarebbe di Assemini, proprio nell’hinterland cagliaritano. I sei, dei quali non sono state rese note ancora la generalità, avrebbero un’età compresa tra i 18 e i 20 anni.

L’incidente è avvenuto nel tratto urbano di viale Marconi, una delle strade più trafficate della zona, all’altezza del cavalcavia dell’Asse Mediano. Sembrerebbe trovare conferme l’ipotesi dell’urto col marciapiede che ha fatto carambolare la vettura più volte prima di fermarsi contro il muretto di una casa. L’auto è rimasta praticamente distrutta e 4 degli occupanti sono stati sbalzati fuori nel raggio di diversi metri. Altri due invece sarebbero rimasti incastrati tra le lamiere. I due feriti sono stati ricoverati in gravi condizioni all’ospedale Brotsu e al policlinico Monserrato. La strada è stata chiusa per i rilievi. Sul posto anche il comandante della polizia locale di Cagliari, Giambattista Marotto, e i carabinieri.

Il vicepremier e ministro dei trasporti e delle infrastrutture, Matteo Salvini si è soffermato su Instagram sulla notizia: «Tragedie terribili e ingiuste che da genitore vorresti non sentire mai. Mi stringo con commozione alle famiglie, unendomi nella preghiera per i quattro ragazzi scomparsi e per le altre due persone che ancora stanno lottando per la vita. Augurandoci che il Parlamento approvi il prima possibile la nostra nuova legge sulla sicurezza stradale: ridurre i rischi e salvare vite deve essere una priorità per tutti».