Ndrangheta, blitz contro le cosche in tutta Italia: 81 arresti

Lo Stato non si piega davanti alla mafia. Dalle prime ore della mattina i carabinieri del Comando Provinciale di Vibo Valentia sono stati impegnati nell’operazione antimafia ‘Maestrale - Carthago’ coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, guidata dal procuratore Nicola Gratteri, con l’impiego di oltre 600 militari che stanno eseguendo su tutto il territorio nazionale una misura cautelare nei confronti di 84 soggetti: 29 in carcere, 52 ai domiciliari e 3 con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Anche avvocati ed ex politici sono coinvolti nel blitz contro la ‘Ndrangheta.

Secondo quanto riferisce lacnews24.it tra gli arrestati ai domiciliari ci sono l’avvocato Azzurra Pelaggi di Vibo Valentia, Cesare Pasqua, dirigente medico di Vibo Valentia, Giuseppe Preiti di San Calogero, Nicola Preiti di San Calogero. Tra gli arrestati in carcere figurano invece l’avvocato Francesco Sabatino di Vibo Valentia, Domenico Iannello di Mileto, Marco Startari di Vibo Valentia (già detenuto per Rinascita Scott), Francesco Barbieri alias Carnera di Piana Pugliese di Cessaniti (detenuto per Rinascita Scott), Maria Carmela Ciconte di Vibo Marina, Salvatore Morelli di Vibo Valentia (già detenuto per Rinascita Scott); Michele Silvano Mazzeo di Mileto (già detenuto per altro), Emanuele Melluso di Briatico (già detenuto per Olimpo), Salvatore Palmieri di Mileto.