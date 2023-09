Migranti, schizzano alle stelle le richieste d'asilo in Europa: record mai visto

05 settembre 2023 a

a

a

Un aumento del 28%. Balzo in alto consistnte quello del numero di migranti che hanno presentato domanda di asilo nell'Unione europea, soprattutto se si considera che è relativo solo alla prima metà di quest'anno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.Tra gennaio e la fine di giugno del 2023, l'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo (EUAA) ha dichiarato che sono state presentate 519.000 richieste di asilo nel blocco dei 27 Paesi e nei Paesi associati, Svizzera e Norvegia.

Migranti, Gentiloni bacchetta il suo Pd: "Non soffi sul fuoco"

Continuando con questo trend la Ue entro fine anno potrebbe ricevere più di un milione di richiedenti asilo, il numero più alto dal 2015-2016, quando si era registrato un enorme afflusso, soprattutto di siriani in fuga dalla guerra nel loro Paese. Nel 2015 l'Europa ha ricevuto 1,35 milioni di richieste di asilo, poi nel 2016 ci sono state altre 1,25 milioni di domande. I numeri sono calati nel 2017, dopo che l'UE ha raggiunto un accordo con la Turchia per ridurre gli attraversamenti irregolari delle frontiere, e durante l'apice della pandemia di Covid nel 2020 e 2021, quando erano in vigore restrizioni ai viaggi. Da allora i numeri sono aumentati, e nel 2022 si è registrato un incremento del 53% delle domande, mettendo molti Paesi dell'Ue "sotto pressione", ha dichiarato l'EUAA.

Carceri al collasso: un detenuto su tre è straniero, è quasi impossibile rimandarli nei loro Paesi

In molti casi, le strutture di accoglienza e di sostegno sono già molto limitate, dato che diversi Paesi dell'UE stanno ospitando quattro milioni di rifugiati ucraini, che beneficiano di uno status di protezione separato dall'asilo a causa della guerra della Russia contro il loro Paese. Siriani e afghani rappresentano quasi un quarto delle domande di asilo ricevute finora quest'anno.