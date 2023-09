Meta, Facebook ed Instagram a pagamento in Europa? Rivoluzione social

02 settembre 2023 a

Meta sta prendendo in considerazione l’ipotesi di introdurre nell’Unione Europea versioni di Facebook e Instagram a pagamento ma senza pubblicità. Lo hanno rivelato al New York Times tre persone a conoscenza dei piani dell’azienda. Questa sarebbe la risposta dell’azienda ai piani normativi della Ue. Coloro che pagheranno per l’abbonamento a Facebook e Instagram non vedranno la pubblicità nelle app, hanno detto le tre fonti, che hanno parlato a condizione di anonimato perché i piani sono ancora confidenziali. Ciò potrebbe aiutare Meta a respingere le preoccupazioni sulla privacy e altri controlli da parte delle autorità di regolamentazione della Ue, offrendo agli utenti un’alternativa ai servizi con le pubblicità che si basano sull’analisi dei dati delle persone.

Meta - prosegue il Nyt - continuerà anche a offrire versioni gratuite di Facebook e Instagram con annunci nella Ue, hanno detto le tre persone. Non è chiaro quanto costerebbero le versioni a pagamento e quando l’azienda potrebbe realizzarle. Un portavoce di Meta, interpellato dal New York Times, ha rifiutato di commentare. Per quasi 20 anni, il core business di Meta è stato incentrato sull’offerta gratuita di servizi di social networking agli utenti e sulla vendita di pubblicità alle aziende che desiderano raggiungere quel determinato pubblico. Fornire un servizio a pagamento sarebbe uno degli esempi più tangibili fino di come le aziende debbano riprogettare i loro prodotti per conformarsi alle norme sulla privacy dei dati, in particolare in Europa.