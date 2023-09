Selvaggia Lucarelli nella bufera: "Più brutta di Foggia". È polemica

01 settembre 2023 a

Selvaggia Lucarelli è di nuovo al centro della polemica. Il motivo? La giornalista, ora in vacanza in Colombia con il compagno Lorenzo Biagiarelli, è finita nel mirino per aver espresso il suo parere sulla città di Leticia. "Leticia come prima impressione ci sembra più brutta di Foggia, ma meglio di Uyuni in Bolivia, che per me resta il parametro assoluto della bruttezza urbanistica nella galassia", ha scritto l'opinionista in una storia pubblicata su Instagram. Le parole di Lucarelli non sono state ben digerite dagli abitanti del capoluogo pugliese.

Le reazioni a caldo di chi vive e conosce Foggia non si sono fatte attendere. “Un territorio come Foggia non ha bisogno di questi insulti gratuiti e anche infondati, al di là del gusto personale. Ma passare tra baracche e degrado e dire che un tale scenario è meglio di Foggia lascia molto a desiderare”, ha scritto un utente. Ma la giornalista ha soffiato sul fuoco e rincarato la dose, pubblicando uno scatto della città di Uyuni e commentando così: "Capite che Foggia in confronto è Taormina”.

Tra coloro che si sono schierati contro Selvaggia Lucarelli, c'è Vladimir Luxuria, che ha affidato ai social il suo commento: "Dopo la tragica morte della concittadina Franca, la città di Foggia non ha bisogno di ‘city shaming’, ma di parole di conforto, presenza dello Stato, vicinanza e solidarietà", ha scritto. La giornalista, però, ha risposto per le rime: "Combo accusa di city shaming", ha digitato.