Lavori Giubileo, Ciocchetti: "Riaprire tratto di via della Conciliazione"

01 settembre 2023 a

Diversi i disagi nel cuore della Capitale da quando sono iniziati i lavori in vista del Giubileo. Il deuputato di Fratelli d'Italia Luciano Ciocchetti non ci sta e chiede la riapertura del tratto chiuso di via della Conciliazione: "I lavori in corso per il Giubileo per la pedonalizzazione di Piazza Pia e di via della Conciliazione stanno mettendo a dura prova il traffico capitolino in una delle aree più frequentate di Roma e anche d'Italia. Sono già fortissimi i disagi dei cittadini e dei turisti che affollano tutta la zona intorno al Vaticano e vie limitrofe, e ancora molta gente deve rientrare dalle ferie estive. Cosa accadrà tra qualche giorno quando riapriranno le scuole e tutte le attività lavorative riprenderanno a pieno regime?"

E' vero che da parte dei romani servirà tanta pazienza, ma mi domando perché non si possa prendere in considerazione la riapertura del tratto di via della Conciliazione tra via San Pio X e via della Transpontina, chiuso anni fa per motivi di ordine pubblico e sicurezza e che potrebbe, man mano che i lavori vanno avanti, contribuire a snellire il traffico". Lo dichiara il deputato di Fdi Luciano Ciocchetti.