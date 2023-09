Bonus trasporti, il click day finisce subito. Ma c'è un'altra possibilità

Luca De Lellis 01 settembre 2023 a

Un’ora ed era già tutto esaurito. Stiamo parlando del budget per il bonus trasporti, messo a disposizione sulla piattaforma online del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dalle 8 di venerdì 1° settembre. Stamane, i residui provocati dal mancato utilizzo delle agevolazioni richieste nel mese di agosto 2023 sono terminati in un batter d’occhio. E, ora, coloro che non hanno colto l’attimo, saranno costretti a pazientare ancora un altro mese. Infatti, sul sito viene espressamente puntualizzato che il prossimo click day è in programma per domenica 1° ottobre, dove saranno fornite le eventuali rimanenze dei bonus richiesti nel mese di settembre 2023.

Facendo un rapido excursus della storia del bonus trasporti, è stato concepito dal decreto Aiuti del 2022 dal Governo Draghi, per poi essere riproposto a gennaio dal nuovo esecutivo di centrodestra capitanato da Giorgia Meloni, inserito all’interno del decreto in materia di trasparenza del prezzo dei carburanti. Con un requisito di reddito più restrittivo rispetto allo scorso anno (20.000 euro annui), quando il tetto massimo era a 35mila euro. Per quanto riguarda gli ulteriori requisiti pensati per questo incentivo, i possibili usufruenti sono studenti, lavoratori, pensionati e cittadini che non sforino il suddetto reddito.

La finestra di accesso si è aperta per la prima volta il 17 aprile, con il governo Meloni che aveva impiegato 100 milioni di euro per comprare abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico. Inoltre, il buono vale massimo 60 euro ed è nominativo, quindi utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento annuale o mensile di trasporto pubblico locale, regionale, interregionale o di trasporto ferroviario nazionale. Tuttavia, è possibile fare domanda non solo per se stessi, ma anche per un beneficiario minorenne a carico. Il richiedente deve accedere alla piattaforma con SPID o Carta d'Identità Elettronica (CIE) e indicare il codice fiscale del beneficiario. Secondo stime ufficiali, il 4 agosto risultavano oltre 1.875.600 bonus trasporti emessi.