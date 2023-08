Sondaggio, quali sono gli eventi "più memorabili" degli ultimi 20 anni

31 agosto 2023 a

Quali sono gli eventi più memorabili degli ultimi venti anni? È questa la domanda che è stata posta agli intervistati che sono stati interrogati per l'ultimo sondaggio YouTrend. Per il 67% di coloro che hanno fornito le proprie risposte ai quesiti, l'evento che più ha scosso l'opinione pubblica e che più è rimasto impresso nella memoria degli italiani è il Covid.

Senza dubbio a colpire di più gli intervistati sono le notizie di cronaca. Dopo la pandemia e la diffusione del virus che ha messo in ginocchio interi Stati, ci sono la guerra in Ucraina e il terremoto de L’Aquila. Il sondaggio in questione, che rende noto quali sono le paure e i desideri di gran parte della popolazione italiana, è stato diffuso in occasione del ventennale della nascita del canale All News e realizzato dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24. Nel dettaglio, stando ai dati raccolti, il Covid ha colpito l’immaginario del 67% degli italiani, il conflitto russo-ucraino il 49%, mentre il sisma de L’Aquila il 32%, sebbene siano passati ormai 15 anni da quel dramma.

Un altro fatto che ha segnato l'opinione comune è stata la morte di Papa Wojtyła così come il naufragio della crociera Costa Concordia. Tra gli altri eventi, poi, spicca la nomina di Giorgia Meloni a presidente del Consiglio. Per l'11% degli intervistati, l'elezione della prima premier donna in Italia corrisponde a una vicenda difficile da dimenticare. Seguono la morte della regina Elisabetta II e l'incoronazione di Re Carlo III, l'attentato alla redazione di Charlie Hebdo in Francia, la vittoria dell'Italia ai mondiali di calcio del 2006 e la grande crisi finanziaria del 2008.