Il ministro tedesco dell'Italia senza futuro? Indovinate dov'è in vacanza

Per il ministro della Salute tedesco Karl Lauterbach, il turismo in Italia è destinato a morire presto a causa del clima infernale. Tuttavia, non c'è da farsi prendere dal panico: il politico in questi giorni si trova proprio in vacanza in Italia, più precisamente in Liguria, nell’entroterra di Imperia. "Il cambiamento climatico sta distruggendo l’Europa meridionale, un’era volge al termine", aveva detto a luglio Lauterbach sentenziando che "in Italia il turismo non ha un futuro". Il compagno della premer Giorgia Meloni, il giornalista Mediaset Andrea Giambruno, aveva risposto per le rime all'epidemiologo di sinistra: "Se non ti sta bene tornate nella Foresta Nera". E invece lui è tornato.

Tra l'altro, la vacanza ligure in casa di amici (quindi senza neanche portare beneficio agli albergatori locali) è stata segnata da una polemica locale che con il caldo e la siccità c'entra. Nella frazione di Dolcedo, Imperia, dove Lauterbach si gode le bellezze italiane, c'è poca acqua e questa va razionata. Secondo quanto riporta il Secolo XIX il prefetto avrebbe deciso di inviare delle autobotti ad hoc vista anche la presenza dell'autorevole esponente del governo tedesco.