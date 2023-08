Torino, bimba cade dal quinto piano e un passante la afferra al volo

26 agosto 2023 a

Una vicenda che ha dell'incredibile, una combinazione fortuita e salvifica. Una bambina di 4 anni è caduta da un balcone sito al quinto piano di un edificio di via Nizza, non troppo distante dal centro di Torino, ma prima che toccasse il suolo è stata afferrata da un passante di 37 anni, che le ha salvato la vita. L’episodio è avvenuto stamattina, poco prima delle 11. La piccola, che era in casa con i genitori, è stata notata da un vicino residente nel palazzo di fronte mentre utilizzando una sedia si arrampicava sul balcone. A quel punto, l’uomo ha avvertito il 37enne, che passeggiava proprio sotto il palazzo in compagnia della fidanzata.

Quando la bimba ha perso l’equilibrio ed è caduta, il 37enne ha seguito la traiettoria e l’ha afferrata al volo Sul posto sono intervenuti i carabinieri e l’ambulanza che ha trasportato la piccola e il suo salvatore in ospedale. La bimba, che si trova in osservazione all'ospedale Regina Margherita, ha riportato solo lievi lesioni, al pari del 37enne, ricoverato al Cto. La bimba di 4 anni, che per precauzione è stata ricoverata nel reparto di chirurgia pediatrica in osservazione, sta bene così come sta bene il 37enne che l'ha afferrata al volo, dimesso con una prognosi di due giorni per una contusione alla parete toracica.

"Quando l’ho vista cadere, mi sono messo sulla traiettoria. Non l’ho presa al volo, mi sono messo sotto, praticamente l’ho bloccata, ho attutito il colpo e siamo caduti a terra entrambi, ma mi hanno riferito che la bambina sta bene". Lo ha detto ora ai cronisti Mattia Aguzzi, l’uomo eroe protagonista della vicenda.