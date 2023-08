Meteo, Giuliacci: "Rottura dell'estate in poche ore". C'è la data

25 agosto 2023 a

a

a

Il team del colonnello Mario Giuliacci ha diffuso nuove previsioni meteo. Dopo la forte fiammata dell'anticiclone africano, sembra che il tempo sarà presto costretto a fare i conti con la fine dell'estate. Stando a quanto scritto dagli esperti, lunedì 28 agosto cambierà tutto. Temporali, pioggia e grandine prenderanno il posto del sole cocente e delle alte temperature. Ecco dove e quando si registrerà un cambiamento drastico.

Ciclone Poppea? No, Giuliacci lancia l'allarme sulla tempesta Betty

"Lunedì 28 agosto sarà una giornata critica per il Centro-Nord dell’Italia perché temporali, anche violenti, segneranno la rottura dell’estate 2023": è questa la frase con cui la squadra del colonello Mario Giuliacci ha annunciato su meteogiuliacci.it l'imminente fine dell'estate e il conseguente arrivo dell'autunno. "Tra domenica sera e lunedì il Settentrione comincerà a sentire gli effetti della discesa della depressione proveniente dalla Scandinavia che formerà un vortice ciclonico a partire dalle acque del Mar Ligure", si legge sul sito. Poi gli esperti spiegano meglio: "Questo vortice potrebbe essere piuttosto violento con venti molto forti e intense precipitazioni. Da lunedì si attendono piogge intense in Liguria e localmente in Toscana, Piemonte e Valle d’Aosta. Con il ciclone posizionato sul Mar Ligure può portare nubifragi e grandinate sul Nord-Ovest dell’Italia, su alcune zone della Toscana a fino in Sardegna".

Temporali e temperature giù di oltre 12°C: quando arriva l'autunno

Nel pomeriggio di lunedì il ciclone si spostyerà "verso Nord-Est e i fenomeni coinvolgeranno tutto il Centro-Nord". Quindi aggiungono i meteorologi: "In serata la situazione non cambierà e si potranno accumulare tanti millimetri di pioggia nelle stesse zone con il rischio di provocare alluvioni. Tutto questo comporterà un crollo delle temperature di 10-15°C passando così in poche ora dall’estate all’autunno".