Meteo, il ciclone Poppea porta due pericoli. Dove colpirà il maltempo

25 agosto 2023 a

Il ciclone Poppea è in arrivo alle nostre latitudini. Secondo i modelli previsionali, le correnti di aria fresca provenienti dal nord Europa arriveranno sul bacino del Mediterraneo a partire dal weekend del 26 e 27 agosto. Sul sito ilmeteo.it , il fondatore Antonio Sanò illustra la dinamica con cui si verificheranno i fenomeni violenti delle prossime ore.

Ciclone Poppea "memorabile". Nubifragi e fine dell'estate: dove e quando

Si comincerà nelle giornate di sabato e domenica con i primi fronti freddi che faranno capolino su Alpi, Prealpi e pianure di Piemonte e Lombardia. Ma il peggio dovrà ancora venire. Da lunedì 28, infatti, il ciclone arriverà sul Mediterraneo e lì l'aria fredda si scontrerà con l'aria calda preesistente. La temperatura del Tirreno è ancora molto alta (circa 30 gradi) provocando le condizioni "ideali" per la formazione di uragani. Ma le brutte notizie non sono finite qui. Le piogge in arrivo la prossima settimana saranno molto intense con grandine, vento e veri e propri nubifragi. I terreni della nostra Penisola non saranno pronti ad accogliere tali ingenti quantità d'acqua e si potranno, dunque, verificare allagamenti, frane e smottamenti. Si salvi chi può.