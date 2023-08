Meteo, temporali e temperature giù di oltre 12°C: quando arriva l'autunno

25 agosto 2023 a

Il grande caldo sembra non avere intenzione di abbandonare l'Italia. Stando all'ultimo bollettino di 3bmeteo, però, il tempo riserverà sorprese già dalla fine di questa settimana. Addio alle alte temperature e al sole cocente. C'è la data della svolta. Gli esperti avvertono: "Già nel corso di domenica le condizioni subiranno un importante cambiamento sulle regioni settentrionali, alle prese con l'irruzione di un fronte atlantico foriero di temporali e responsabile di un abbassamento delle temperature". L'autunno è quindi alle porte e non sarà clemente. "Dalle prime ore della prossima settimana si assisterà alla formazione di un vortice sulle regioni centro-settentrionali, intorno a cui ruoterà un fronte responsabile di un deterioramento del tempo anche su parte del Centro-Sud", si legge sul sito.

I meteorologi di 3bmeteo.com hanno diffuso le ultime previsioni meteo. Sebbene l'Italia sia di nuovo nella morsa del caldo, sembra proprio che tra pochi giorni l'estate sarà solo un lontano ricordo. "Lunedì proseguiranno le condizioni di instabilità sulle regioni settentrionali con piogge e temporali anche forti e localmente accompagnati da grandine, seppur con tendenza ad attenuazione dei fenomeni al Nordovest. Piogge e temporali anche sulle regioni centrali, specie tirreniche dove i fenomeni potranno risultare localmente violenti e accompagnati da grandine e colpi di vento, con qualche rovescio che potrebbe estendersi fino al settore basso tirrenico", spiegano gli esperti. Le temperature subiranno quindi una brusca diminuzione, soprattutto al Centro-Nord. "La presenza del vortice innescherà una decisa intensificazione dei venti intorno allo Stivale, tra nordovest e sudovest con raffiche localmente fino a 80-90km/h, con possibili mareggiate sulle coste esposte, in primo luogo su quelle occidentali della Sardegna e su quelle tirreniche", aggiungono i meteorologi.

L'influenza del vortice dovrebbe interessare la penisola italiana fino a martedì. Previsti nuovi rovesci e temporali su gran parte del territorio, "in particolare sulle regioni centrali dove si avrà ancora l'occasione per fenomeni localmente forti e grandinigeni, un po' meno intensi invece al Nord dove i fenomeni più estremi sono attesi tra domenica e lunedì; rischio nubifragi invece al Sud". Si registrerà un ulteriore calo, con valori anche sotto le medie, "tanto che al Centro-nord si potrebbero non superare i 26-28°C", si legge sul sito.