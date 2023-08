Meteo, svolta dell'estate in 48 ore. Giuliacci: fine del caldo ma non per tutti

24 agosto 2023 a

Stiamo vivendo gli ultimi fuochi dell'ondata di caldo che da giorni ha travolto l'Italia: le ultime previsioni meteo indicano un brusco cambio a partire dal prossimo fine settimana, in particolare da domenica 27 agosto. A fare il punto sulla situazione meteorologica e sugli effetti di questa sulle ferie degli italiani sono gli esperti del colonnello Mario Giuliacci, volto noto del tempo in tv e sul web. Dal weekend, dunque, tutto "cambierà radicalmente" a causa di un "ciclone di origine scandinava" che scenderà versoi Paesi del Mediterraneo, si legge sul sito meteogiuliacci.it .I primi effetti si vedranno sabato 26 agosto con temporali a ridosso delle Alpi nelle regioni nordoccidentali. La vera svolta, come detto, arriverà "tra domenica 27 e lunedì 28 agosto con precipitazioni che si estenderanno a tutto il settentrione e successivamente in buon parte del Centro", spiegano i meteorologi.

Dinamiche che faranno aumentare il rischio di fenomeni atmosferici "violenti accompagnati da grandine (con chicchi anche di grossa dimensione) e nubifragi", perché l'Italia si troverà in una zona di convergenza tra le correnti calde del sud e quelle fresche dell'Atlantico. Per molte aree sarà la fine del caldo e forse anche la fine dell'estate intesa come bella stagione. Infatti in 48 ore "le temperature si abbasseranno anche di 15°C nel Nord Italia" mentre il Meridione sarà risparmiato da questo brusco stop. La novità delle ultime previsioni, infatti, è che la fine dell'estate almeno dal punto di vista delle temperature sarà appannaggio solo del nord e in parte del centro. Al sud "l’anticiclone africano continuerà a garantire un forte caldo su queste regioni". Tuttavia si potranno avere perturbazioni anche al sud nella settimana che inizia lunedì 28 agosto.