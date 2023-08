Granchio blu, il ministro Francesco Lollobrigida lo cucina su Facebook. Il video diventa virale

21 agosto 2023 a

All'indomani della foto postata su Facebook che raffigurava il premier Meloni intenta a servire un piatto di granchi blu, il ministro Francesco Lollobrigida torna sull'argomento con un altro video diventato presto virale. Il ministro si fa vedere davanti ai fornelli con in mano proprio un granchio blu appena comprato in una pescheria barese. Il ministro spiega i motivi per i quali in questo momento è importante mangiare il granchio blu e, per questo, esorta i follower anche a inviare nuove ricette per cucinarlo.

"In una bella pescheria barese - dice nel video Francesco Lollobrigida - ho comprato questi granchi per poterli gustare e per poterli proporre a tutti quelli che vorranno aiutarci a diminuirne la presenza nei nostri mari. Questo è il granchio blu e sta infestando le nostre acque. Ma è un animale che ha grandissime proprietà ed è ottimo per la sua carne. Visto che non ha un predatore naturale nei nostri mare, il modo migliore è spiegare come sia un ottimo nutrimento per l'essere umano. Questo lo fanno i nutrizionisti, questo lo fanno i nostri chef che ci hanno consigliato tante preziose ricette. Ovviamente come tutti gli animali va rispettato ma bisogna tenere in considerazione che quando un animale di questa natura si sviluppa con una riproduzione esponenziale diventa insostenibile per il nostro ambiente. Grazie a tutti quelli che ci aiuteranno e che sapranno consigliarci modi di cucinarlo". E i social si sono subito scatenati facendo entrare il video del ministro Lollobrigida nei trending topic del giorno.