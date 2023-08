Donna morta nel bagagliaio a Sorrento. "Coltellate alla schiena, poi la fuga"

17 agosto 2023 a

a

a

Emergono le prime testimonianze nelle indagini avviate dai carabinieri sulla donna trovata morta nel bagagliaio di un'auto a Piano di Sorrento. Alcuni testimoni, infatti, avrebbero raccontato di un uomo vestito di nero arrivato in sella a uno scooter e armato di coltello proprio in via San Massimo, dove è stata trovata la vettura. Lo apprende l'Agi. Secondo la pista investigativa che porta all'omicidio, il presunto killer avrebbe sorpreso la donna alle spalle accoltellandola mentre stava aprendo il vano della sua macchina. Poi, dopo aver spinto il corpo nel bagagliaio, si sarebbe dato alla fuga.

Ma chi è la signora trovata cadavere nel baule? Al momento la vittima non è stata ancora identificata ma le indagini sono in corso. Secondo i primi rilievi svolti subito dopo il ritrovamento, nelle campagne di Piano di Sorrento, il corpo riverso nel bagagliaio aperto presentava alcune ferite d’arma da taglio sulla schiena. A consentire la macabra scoperta è stata una telefonata al 112 intorno a mezzogiorno da parte di un residente che vive nelle case popolari di in via San Massimo, vicino all’incrocio con via Gennaro Maresca, dove sarebbe avvenuto l’omicidio.