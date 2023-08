Taranto, trovata la madre del neonato abbandonato vicino ai cassonetti

12 agosto 2023 a

E' stata rintracciata a Taranto la mamma del neonato abbandonato trovato stamattina accanto a un cassonetto dei rifiuti. La donna è giovanissima, ha circa 20 anni ed è georgiana. Al momento si trova in ospedale per essere sottoposta ad alcuni accertamenti. Da quanto si apprende la ragazza sarebbe stata ricoverata in ginecologia nella stessa struttura in cui è seguito il bimbo, che è stato chiamato Lorenzo, e che la madre avrebbe dato alla luce poche ore prima del ritrovamento.

Già questa mattina a notare la 20enne, che ha partorito intorno alle 7, sarebbero stati i vigilantes all'ingresso del punto di primo intervento del Moscati, un'altra struttura sanitaria di Taranto. Non sarebbe però lo stesso ospedale in cui la madre del piccolo si trova in questo momento. Le guardie giurate si sono poi rivolte alla polizia segnalando la giovane, mettendo a disposizione le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Orrendo abbandono a Taranto: neonato tra i rifiuti, come finisce la storia

La Asl di Taranto ha comunicato che il neonato, nonostante l'abbandono in strada, sta bene ed è in buone condizioni generali. Nel frattempo il sindaco della città pugliese ha attivato una raccolta fondi e invitato i concittadini a contribuire alle cure.