Taranto, neonato abbandonato vicino un cassonetto: l'orrenda scoperta del Pitbull

Una notizia, l'ennesima, che pone l'allarme sulla famiglia. Il pilastro della nostra società, messo a rischio da assurde teorie gender e da politiche portate avanti, per anni dalla sinistra. Ma che sfata anche un mito semplicemente falso. Quello che esista cioè una razza di cani aggressivi, violenti e pericoli. Un neonato abbandonato è stato trovato in un sacchetto ai piedi di un cassonetto di rifiuti. Un evento incredibile, quello accaduto questa mattina a Taranto. A scoprirlo un passante che portava a spasso il suo American Pitbull che passando nei pressi del cassonetto ha cominciato ad abbaiare forte irrigidendosi nella sua posizione nonostante il padrone cercasse di portarlo via. Poi improvvisamente il gemito del neonato, nato da poche ore (aveva ancora il cordone ombelicale), e la scoperta. Allertato il 118, i soccorritori sono immediatamente arrivati sul posto trovando il piccolo fortunatamente in buone condizioni. Nella busta c'era un orsacchiotto e una coperta.

L'ambulanza è corsa verso l'ospedale Santissima Annunziata dove ora si trova il bebè nel reparto di neonatologia. Il piccolo, per fortuna, sta bene. "Oggi abbiamo salvato una vita grazie ad un cane, ed è stato un miracolo. Ma in un altro contesto sarebbe potuta essere una tragedia. Ora è il momento di festeggiare questa vita. Evitiamo che se ne possano perdere altre", è l'appello che lancia attraverso l'agenzia di stampa Adnkronos Mario Balzanelli, presidente del 118.

"Invito tutte le mamme che dovessero avere un momento psicologico critico, di grande tensione o preoccupazione o sconvolgimento emotivo, prima di prendere qualsiasi decisione, chiamino il 118. Garantiamo una risposta immediata in tutta Italia e ci prendiamo in carico il problema attraverso i percorsi istituzionali corretti” il resto delle parole di Balzanelli. Un dramma evitato per il fiuto di un cane. Una realtà, quella della famiglia, che merita maggiore attenzione da parte di tutti. Politica in primis.