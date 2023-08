Michela Murgia, l'omaggio di Giorgia Meloni: "Combatteva per le sue idee"

11 agosto 2023 a

La scomparsa di Michela Murgia che da mesi era stata colpita da una malattia che non le lasciava speranze è stata accolta da un fiume di commenti di cordoglio, anche dalla parte politica che la scrittrice 51 criticava con grande durezza. Se Matteo Salvini ha dedicato una "preghiera" a Murgia, la premier Giorgia Meloni ha scritto sui social: "Voglio esprimere sincere condoglianze alla famiglia e agli amici della scrittrice Michela Murgia. Era una donna che combatteva per difendere le sue idee, seppur notoriamente diverse dalle mie, e di questo ho grande rispetto". Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha dichiarato: "Si è spenta Michela Murgia che con determinazione, coraggio e il sorriso ha affrontato le paure e le sofferenze di una malattia terribile. Ai suoi cari giungano le mie sincere condoglianze". Insomma, una lezione di rispetto e compostezza alla sinistra che in altre occasioni si è comportata diversamente.

Michela Murgia è morta a 51 anni. I libri, l'impegno, la malattia

I funerali della scrittrice si terranno domani, sabato 12 agosto, nel primo pomeriggio nella Chiesa degli Artisti. Murgia è morta ieri sera a 51 anni ed era malata da tempo di un carcinoma al quarto stadio, del quale aveva parlato pubblicamente in una intervista al Corriere della Sera a maggio. Nata nel 1972 a Cabras, in provincia di Oristano, aveva esordito nel 2006 con ’Il mondo deve sapere'. Tra le sue opere più note ’Accabadora' e ’Tre ciotole'. Non poteva mancare il messaggio del comune della provincia di Oristano, nel quale Michela Murgia era nata e aveva vissuto sino a una quindicina d’anni fa: "Una grande donna che lascerà un segno nella società del nostro tempo". Andrea Abis, sindaco di Cabras, ha dichiarato: "Michela era una mente fervida, una intelligenza spiccata, colta, di forte personalità, schietta, coraggiosa, sempre schierata in modo chiaro, avvolgente, anticonformista. Non poteva che essere anche divisiva, di contrasto. Ma è proprio grazie a queste figure che la società si mette in discussione, cambia, si evolve, migliora.